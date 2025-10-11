秋田朝日放送 ３連休初日の１１日、家族で家づくりについて楽しく学べるイベントが秋田市で始まりました。 秋田市の秋田テルサで開かれているのは「秋田住まい総合フェスタ」です。住宅関連企業１３社と４つのブランドが集合し、見たり触ったり体験したりしながら新築からリフォームまで家づくりについて学ぶことができます。 ゴムで揺れを吸収する「制震ユニット」の体感コーナーでは親子連れが体験し