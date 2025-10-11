コント日本一を決めるＴＢＳ系「キングオブコント２０２５」（午後６時３０分）が１１日、放送された。史上最多のエントリーとなった３４４９組から決勝に勝ち上がった１０組が第１８代キングの座を争った。最初に登場したのはロングコートダディ（吉本興業）。昨年に続きトップバッターを務めた堂前透と兎のコンビはモグラの着ぐるみを着た兎との掛けあいを披露した。演技後に感想を聞かれると「２連続トップ、呪われた運命を