【ポイント】・台風23号は12日（日）〜13日（月）にかけて、西〜東日本の南海上を東進。・台風は13日（月）午前中に伊豆諸島にかなり接近するおそれ。・伊豆諸島は再び台風襲来。暴風や大雨に厳重警戒。早めの避難を。・台風から離れた東北地方も前線の影響でまとまった雨。・11日（土）に低温だった東日本を中心に、12日（日）は大幅に上昇し、各地で夏日。・12日（日）は真夏日が続出。【全国の天気】台風23号は発達しながら北上