声優の竹達彩奈が11日、都内で行われたアニメ『葬送のフリーレン』放送２周年記念上映イベントに登場した。同作では人気キャラ・アウラ役を務めており、ファンに向けて名セリフも披露した。【写真】顔もアウラ意識で激変！名セリフ披露する竹達彩奈同作で竹達がイベントに登壇するのは初ということで、第2章「断頭台のアウラ編」を大スクリーンで観終えたばかりのファンから歓喜の拍手が送られる中、登壇した竹達。「1人での登