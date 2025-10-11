戦国の聖地・関ケ原（岐阜県関ケ原町）で11日、毎年恒例の「大関ケ原祭2025」が開催された。午後には関ケ原ふれあいセンター大ホールで「関ケ原スペシャルトーク」が行われ、来年放送のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』から石田三成役の松本怜生、茶々（淀君）役の井上和（乃木坂46）が登壇。豊臣家の天下を支えた三成と茶々が戦いの地・関ケ原に登場するという歴史ファン垂涎の組み合わせに、会場は大きな拍手に包まれた。【画像】