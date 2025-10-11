「一般戦」（１１日、多摩川）大島隆乃介（２３）＝福岡・１３１期・Ｂ１＝が、２日目４Ｒでイン逃げを決め、今節初勝利を挙げた。朝から降ったりやんだりで、大きく気温が下がっていたが「（気温も）気にならなかったのでそのまま行った。余裕がある感じがした。上がり、出口からのつながり、レース足がいい」と、３戦１勝、３着２回という序盤戦を振り返った。当地は今年１月以来、２回目の出場だが「乗りやすいです。３日