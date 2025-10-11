映画専門ウェブ媒体などで連載を展開していた、映画評論家のビニールタッキーさんが10日夜、急逝した。11日に、ビニールタッキーさんのX（旧ツイッター）アカウントで「ビニールの妻です。突然のことで信じられずにいますが、昨晩、夫が亡くなりました」と妻が投稿し、明らかにした。同投稿で、妻は「見たい映画があると東京に行き帰路に着く途中で倒れ、緊急搬送されましたが、帰らぬ人となりました」と亡くなった際の状況を説明