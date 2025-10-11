3DCGを本格的に導入した最初期の伝説的映画として、圧倒的に時代を先取りしていた1作目『トロン』（1982年）。そして、ジョセフ・コシンスキー監督の手によって28年後に作られた２作目『トロン：レガシー』（2010年）……。それからさらに、15年が経った。 参考：ライトサイクルが現実世界を縦横無尽に駆け抜ける『トロン：アレス』本編クリップ公開 この度公開される『トロン：アレス』は、そんな2タイトルの