（横浜中央社）中華民国国慶日（国家の日）の10日、華僑団体の中華民国留日横浜華僑総会が主催する恒例の祝賀式典とパレードが横浜・中華街で行われた。パレードでは各所に中華民国の国旗が掲げられる中、台北駐日経済文化代表処の李逸洋（りいつよう）代表（大使に相当）が他の参加者らと共に「中華民国万歳」とシュプレヒコールを上げた。午前中には横浜中華学院の子供たちによるパフォーマンスが行われ、午後に式典が開かれた。