【その他の画像・動画等を元記事で観る】 INIが、11月19日にリリースする「THE WINTER MAGIC」のジャケットビジュアルが公開された。 ■魔法のようにあたたかい冬の訪れを感じさせる仕上がり 今作のキャッチコピーは「Romantic Happy Holidays！この冬INIが贈る、とけない魔法のプレゼント」。INI初となるウィンターシングルで、大切な人へ想いを届ける、まるで“プレゼント”のような、この冬にぴったりのシ