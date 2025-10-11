韓国では今年、失業給付の反復受給者が過去最高を記録するとみられている。同じ会社で退社と再入社を繰り返し、失業給付（求職給付延長を含む）を21回受給したケースも確認された。韓国紙は「失業給付制度の問題点を見直すべきとの指摘が出ている」と伝えた。朝鮮日報によると、失業給付は非自発的に失業した労働者が再就職のために努力すれば、一定期間（最大270日）現金を支給する制度だ。失業給付は下限額が最低賃金の80％と連