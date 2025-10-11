ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > ホタテ漁の男性、作業中に左指3本を切断する事故 病院で再接着の手術 国内の事件・事故 北海道 時事ニュース STVニュース北海道 ホタテ漁の男性、作業中に左指3本を切断する事故 病院で再接着の手術 2025年10月11日 18時57分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 11日、北海道・枝幸町の漁船で甲板員が左指3本を切断する事故があった ホタテ漁の作業中に支柱と絡まったワイヤーを外そうとして巻き込まれたそう 病院で指を再接着するための手術が実施され、命に別条はないとのこと 記事を読む おすすめ記事 【衝撃スクープ】米倉涼子（50）麻薬取締法違反容疑でマトリが本格捜査へ！ 2025年10月11日 8時0分 ド軍本拠地に「空席が目立つ…」 米記者はTV局の“事情”を指摘 金曜日午後3時の大一番 2025年10月10日 7時26分 「認知症の未病の段階」発覚の磯野貴理子 前兆が「ある」告白のタモリに続く“老いのカミングアウト”に視聴者動揺 2025年10月10日 18時50分 神田愛花、フジ生放送で3度逮捕の“前科者”の名前を回答して視聴者絶句「スタジオに来るわけない」 2025年10月11日 11時0分 「本業をしながら自分のペースで副収入」Amazon Hubデリバリーが提案する”あなたの街での配達”という選択肢 2025年10月3日 11時55分