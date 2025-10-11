12日に放送される日本テレビ系バラエティ番組『ザ!鉄腕1DASH!!』(毎週日曜19:00〜)では、番組開始30年でカカオ栽培に初挑戦する。松田元太がカカオ栽培に挑戦南国班長・松田元太(Travis Japan)が挑む新宿カカオ栽培計画。チョコレートの原料・カカオの生産地は、高温高湿の熱帯雨林だが、近年の異常気象の影響でカカオ不足が深刻化し、2050年までにカカオの木は絶滅するとまでいわれている。このままでは世界からチョコレートが消