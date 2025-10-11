熊本市中央区で11日、不審な行動をする2人組が目撃され、県警は注意を呼び掛けています。警察によりますと、不審者情報が寄せられたのは熊本市中央区春竹町で、11日午後0時30分頃、住宅の玄関先で黒っぽい不審な2人組がいると通報がありました。警察官が付近の人に聞き込みをすると、同じような目撃情報が複数あったということです。2人の年齢や性別は不明で、身長は180ｃｍくらいと165ｃｍくらいでした。黒っぽいフード付き