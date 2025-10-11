２回横浜ＤｅＮＡ無死、先制のソロ本塁打を放ちベンチに迎えられる筒香＝横浜プロ野球セ・リーグの「クライマックスシリーズ（ＣＳ）ファーストステージ（３試合制）は１１日、横浜市中区の横浜スタジアムで開幕し、レギュラーシーズン２位の横浜ＤｅＮＡベイスターズは同３位の読売ジャイアンツを６−２で破り、ファイナルステージ進出に王手をかけた。４番筒香嘉智内野手の先制ソロ本塁打を含む２本塁打などで、序盤から主導