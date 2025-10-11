岐阜県出身で世界的に人気のホラー漫画家・伊藤潤二さんの作品展が10月11日、名古屋で始まりました。岐阜県中津川市出身の伊藤さんは、2025年にマンガ界のアカデミー賞と呼ばれる「アイズナー賞」の殿堂入りをするなど、海外でも高く評価されています。会場には代表作『富江』の原画など600点以上が展示され、ホラーの中にユーモアも取り入れた独特の世界観が繊細なタッチで描かれています。