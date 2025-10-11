戸塚純貴（33）が11日、東京・新宿バルト9で、小林薫（74）とダブル主演したアニメ映画「ホウセンカ」（木下麦監督）の公開記念舞台あいさつに出席した。老ヤクザを小林が、若いころを戸塚が演じた。声優初挑戦だった戸塚は「右も左も分からなかったんですが、すてきな作品に出会うことができてうれしいです」と話した。作品にちなんで大逆転エピソードを聞かれた戸塚は、小学校から続けた野球に関して「体が細くて身長も伸びなか