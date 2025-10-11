巨人・杉内俊哉投手チーフコーチ（４４）が、１１日の「２０２５ＪＥＲＡクライマックスシリーズ・セ」ファーストステージ・ＤｅＮＡ戦（横浜）で、３回にボーク判定を受けた先発の山崎伊織投手（２７）について言及した。思わぬ判定に動揺を隠しきれなかった。０―２の３回一死一塁で、山崎が一塁へけん制を入れると、審判はボークの判定をコール。明白な動作こそなかっただけにマウンド上の右腕も大きく首をかしげると、