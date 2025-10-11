大谷を申告敬遠した結果、押し出し四球にドジャースは9日（日本時間10日）にフィリーズとの地区シリーズ第4戦を制し、リーグ優勝決定シリーズ進出を決めた。大谷翔平投手は申告敬遠される場面が多い中、後を打つムーキー・ベッツ内野手の存在感にあらためて注目が集まっている。同日のフィリーズ戦でも1点をリードされたドジャースは7回2死二、三塁の場面で大谷に打席が回るも、勝負を避けられ申告敬遠に。満塁で打席が回った