【モデルプレス＝2025/10/11】モデル・タレントのみちょぱ（池田美優）が11日、福岡・北九州市の西日本総合展示場新館で開催された「TGC KITAKYUSHU 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、「TGC北九州2025」）に出演した。【写真】みちょぱ、ミニボトムスが可愛らしい◆みちょぱ、美脚披露ピンクのフリルが可愛らしいセットアップにボリューミーなファーコートを羽織ったみちょぱは、ミニ丈ボトムスとロングブーツで美しい脚を