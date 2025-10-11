◆プロレスリング・ノア「ＷＲＥＳＴＬＥＯＤＹＳＳＥＹ」（１１日、両国国技館）観衆３６１７プロレスリング・ノアは１１日、両国国技館で「ＷＲＥＳＴＬＥＯＤＹＳＳＥＹ」を開催した。メインイベントはＧＨＣヘビー級王者・ＫＥＮＴＡが秋の最強決定戦「Ｎ―１ＶＩＣＴＯＲＹ」を初優勝した「Ｔ２０００Ｘ」チェアマンのマサ北宮と２度目の防衛戦。序盤はＫＥＮＴＡがマウントパンチ、蹴りの連打で主導権を握った。