◆２０２５ＪＥＲＡクライマックスシリーズセ・ファーストステージ第１戦ＤｅＮＡ６―２巨人（１１日・横浜）巨人・岡本和真内野手が「４番・三塁」で出場し、３打数無安打１四球だった。２回先頭では四球で出塁したが、得点にはつながらず。その後の３打席は凡退する形となった。この日は相手先発・ケイに好投を許し、チームとしても計２安打。主砲は全４打席を走者なしで迎えていた。この試合の黒星により、チー