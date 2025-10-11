関西大学バレーボール連盟秋季リーグ戦「RIGAVILCUP2025」は11日、男子1部が立命館大学、女子1部が大阪国際大学でそれぞれ6試合が行われた。男子は上位リーグが2戦目を迎え、大産大、近大、京産大が連勝。女子では無敗の帝塚山大が千里金蘭大との上位対決を制し、8連勝で首位を走った。男子上位リーグでは、春季王者の大産大が天理大と対戦。攻守で圧倒し、ストレート勝ちで無敗の2連勝を飾った。近大と京産大もそれぞれ