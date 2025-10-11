くちどけの良い米菓をつくりたい――。こうした思いから、越後製菓の星野一郎会長を中心に開発に10年の歳月を要して2005年に誕生したのが「ふんわり名人」。発売20周年を迎えた現在、「ふんわり名人」は米菓の定番ブランドへと成長し海外にも雄飛している。ただし、その道のりは決して平たんではなく、試行錯誤の連続だったという。米菓に限った話ではないが、スーパー・量販店で米菓の新商品が定番ブランドの地位を獲得