タレントの益若つばさ（39）が11日、自身のインスタグラムを更新。モデルで実業家の武藤静香（38）とギャルメイクで渋谷109を訪れたことを報告した。小麦肌のギャルメイクを披露した益若。金髪ロングにニット帽、眼鏡、デニムにブーツを合わせたギャルコーデを披露。ギャル文字で「ギャルメイクで渋谷109いったよ」と報告した。「武藤静香ちゃんと平成一桁ガチババア世代としてYouTubeメイク動画撮ったから観てね」と続け、