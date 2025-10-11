ボートレース多摩川の「第9回auじぶん銀行賞」は予選前半戦の2日間を終えた。勢いが加速している一人が中村尊（45＝埼玉）だ。初日は4、2着として2日目に臨んだ中村。6号艇の前半3Rは、1マーク冷静に最内を差して、1周2マークで渥美卓郎をさばいて3着を確保した。続く4号艇の後半7Rは、4コースカドからコンマ03のトップスタートを踏み込んだ。そのまま一気に捲って今節初1着を奪取した。レース後、開口一番「スタート怖か