UCCグループは、コロナ禍による打撃を受け、グループ全体での環境変化への対応を目的に2021年10月に制定したパーパス・バリューの発信を強化して協働・共創の輪を広げていく。この一環で、パーパス・バリュー制定の背景や考え方、実践例などまとめた「UCCグループ サステナビリティレポート2025」を10月1日に公表した。10月2日、発表会に臨んだUCCジャパンの里見陵執行役員サステナビリティ経営推進本部長は「テーマ別に代表