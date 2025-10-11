１１日、国務院新聞弁公室が気象分野の発展成果をテーマに開いた「第１４次５カ年規画の質の高い達成」に関する記者会見。（北京＝新華社記者／李鑫）【新華社北京10月11日】中国国務院新聞（報道）弁公室は11日、「第14次5カ年規画（2021〜25年）の質の高い達成」に関する記者会見を北京で開いた。中国気象局の陳振林（ちん・しんりん）局長、畢宝貴（ひつ・ほうき）副局長、王亜偉（おう・あい）報道官兼減災サービス司