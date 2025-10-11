サントリー食品インターナショナルの「クラフトボス」コーヒーシリーズにカフェユーザー流入の動きが見られる。その牽引役になっているのは「甘くないイタリアーノ」（イタリアーノ）。中味設計が、カフェユーザーの中の甘くないラテを好む層に支持されていることに加えて、昨年11月に放映開始したTVCMのキャッチコピー「（カフェもいいけど、）行かなきゃダメ？」が奏功しているという。8月25日、取材に応じたSBFジャパン