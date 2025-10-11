原口アヤ子さん（左）と面会する鴨志田祐美弁護士＝11日午前、鹿児島県内（代表撮影）鹿児島県大崎町で1979年に男性の遺体が見つかった「大崎事件」で、殺人罪などで服役した原口アヤ子さん（98）の第5次再審請求に向け、弁護団や支援者らが11日、同県志布志市で集会を開いた。原口さんの長女の西京子さんは「母が元気なうちに『みんなに（無実が）分かってもらえたね』と言ってあげたい」と涙ながらに支援を訴えた。集会前に