プロ野球のクライマックスシリーズが11日に開幕した。セ・リーグはレギュラーシーズン1位の阪神、2位・DeNA、3位・ 巨人。パ・リーグは1位のソフトバンク、2位・日本ハム、3位・オリックスが頂点を目指し戦う。ファーストステージ※2戦先勝【第1戦】10/11（土） DeNA（1勝）6 ー 2   巨人日本ハム（1勝）2 ー 0オリックス【第2戦】10/12（日）14:00〜DeNAー巨人14:00〜日本ハムーオリックス【第3戦】10/13