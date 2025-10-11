台風23号は13日には伊豆諸島に接近する予想で、先日、台風の被害を受けた東京・八丈島を再び直撃する恐れがあり、厳重な警戒が必要です。台風23号は今後、暴風域を伴いながら本州の南の海上を進み12日夜から13日朝にかけて八丈島など伊豆諸島に最も接近する見込みです。伊豆諸島では11日夜から13日にかけて雨や風が非常に強まり、予想される雨の量は200mm、予想最大瞬間風速は45メートルとなっています。台風22号で記録的な暴風や