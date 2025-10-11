日本航空（JAL）とオリエンタルランドは、東京ディズニーシーのファンタジースプリングスをテーマとした特別塗装機「JAL Fantastic Journey Express」（ボーイング767-300ER型機、機体記号：JA622J）の運航を11月1日で終了する。2024年10月21日に就航し、東京/羽田発着の国内線で運用している。機体にはディズニーファンタジーの世界を描いているほか、搭乗・降機の際に流れる機内メロディーが「きみもとべるよ！」と「ジャーニー