阿部監督も一方的な敗戦に表情は厳しかった（C）産経新聞社巨人は10月11日に行われた、DeNAとのCSファーストS（横浜）を2−6と敗れた。先発の山崎伊織は6回4失点と流れを引き寄せる投球ができなかった。【動画】先発の山崎は筒香に2本目の本塁打を許し、悔しそうな表情を見せた山崎は2回、先頭の筒香嘉智にスライダーを捉えられ、右翼席への先制ソロを許すと3回も一死二塁から蝦名達夫に左前適時打、さらに再び筒香に右翼線に