コント日本一を決めるＴＢＳ系「キングオブコント２０２５」（午後６時３０分）が１１日、放送された。史上最多エントリーとなった３４４９組から決勝に勝ち上がった１０組が第１８代キングの座を争った。番組冒頭で審査員が詳細された。昨年に続き２度目となる、じろう（シソンヌ）は「去年やらせてもらって『よっ！審査員』という声の掛け方、街中で。去年は緊張していたので、今年は厳しめに」と抱負。山内健司（かまいたち）