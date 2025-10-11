レアル・マドリードに所属するブラジル代表FWヴィニシウス・ジュニオールが同国代表指揮官のカルロ・アンチェロッティ監督を称賛した。11日、スペイン『マルカ』がコメントを伝えている。ブラジル代表に招集されたヴィニシウスは10日、国際親善試合の韓国代表戦に先発出場。4−0と大量リードで迎えた77分、相手DFラインの背後を突いて独走し、チームの5点目をマーク。79分に交代となった。ヴィニシウスは試合後、「ワールド