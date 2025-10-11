巨人が１１日に行われた「２０２５ＪＥＲＡクライマックスシリーズ・セ」のファーストステージ・ＤｅＮＡ戦（横浜）に２―６で敗戦。ファイナルステージ進出へ崖っぷちに立たされた。ＤｅＮＡ投手陣を攻略できなかった。先発・山崎は２回に筒香に先制ソロを被弾すると、続く３回にも筒香に適時打を浴びるなど２失点。それでも４回の攻撃で若林の２ランで１点差にまで詰め寄ったが、２―３の５回には筒香に再びソロを浴びて