全日本プロレス１１日の埼玉・行田大会に９月末でノアを退団した潮崎豪（４３）が電撃登場し、３冠ヘビー級王者・宮原健斗（３６）への挑戦を表明した。この日の第４試合では芦野祥太郎率いるユニット「ＨＡＶＯＣ」の新メンバー「Ｘ」が投入され、芦野と組んで宮原＆鈴木秀樹と対戦することが予告されていた。フードを深くかぶって入場した潮崎がその正体を明かすと会場からは大きなどよめ、きが起こった。試合が始まると、