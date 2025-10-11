【モデルプレス＝2025/10/11】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加した桜我、永瀬碧が11日、福岡・北九州市の西日本総合展示場新館で開催された「TGC KITAKYUSHU 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、「TGC北九州2025」）に出演した。【写真】「今日好き」人気カップル、腕組みランウェイ◆桜我＆永瀬碧、ラブラブランウェイ披露2人は腕を組んで仲良く登場。