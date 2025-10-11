メ～テレ（名古屋テレビ） 多くの野鳥が飛来する名古屋の藤前干潟で、ボランティアがごみ拾いをしました。 藤前干潟には愛知県内から家族連れや大学生などおよそ100人が集まり、ペットボトルやバッテリーなど干潟に流れ着いたごみを拾いました。 「トヨタソーシャルフェス」と言われるこの活動は、トヨタ自動車が環境保護活動の一環として全国各地で行っています。 11日は全部で85袋のごみが回収されま