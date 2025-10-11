メ～テレ（名古屋テレビ） 岐阜県郡上市で紅葉したコキアが見ごろを迎えています。 高鷲町のひるがの高原スキー場は、夏から秋にかけてひるがのピクニックガーデンとして営業しています。 ゲレンデのおよそ6000株のコキアは先月下旬から色づき始め今が見ごろです。 11日は霧がかかる天気でしたが、朝から多くの人が散策を楽しんでいました。 ひるがのピクニックガーデンは13日までの営業です。