石破茂首相が10月11日、東海テレビの単独取材に応じ、10日に発表した戦後80年所感などについて思いを語りました。石破首相：「あえて敗戦後というけど、敗戦80年、昭和100年、そこで総理大臣をやっています。戦後50年、60年、70年、80年の節目としては、おそらく今年が最後なんでしょう。(戦後)80年に、とにかく内閣総理大臣、石破茂としてメッセージを出さなきゃいかん。これは使命感だった」石破首相は11日午後、総理