MLBのポストシーズンは日本時間11日、ア・リーグ地区シリーズ第5戦が行われました。マリナーズは2−2の延長15回、満塁の好機から4番のホルヘ・ポランコ選手がライトへのサヨナラタイムリーを放ち、劇的勝利。4時間58分の歴史的死闘を制して、イチロー氏や佐々木主浩氏が所属した2001年以来、24年ぶりのリーグ優勝決定シリーズ進出を決めました。すでにブルージェイズがヤンキースに3勝1敗で突破が決定。日本時間13日から4勝先取の