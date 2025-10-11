11日、全国高校サッカー選手権静岡県大会1次トーナメント3回戦が行われ、第2シードの常葉大橘、清水東などが勝ち上がっています。＜1次トーナメント3回戦結果＞常葉大橘12－2浜松聖星城南静岡0－4磐田北磐田東7－0富士宮北桐陽3－1磐田農日大三島1－0浜松東島田工1－2浜松工清水東4－0相良浜松城北工1（3PK5）1静岡商聖隷C