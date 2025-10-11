お笑いコンビ「ダウンタウン」の浜田雅功（62）が11日、TBS系「キングオブコント2025」（土曜後6時30分）に生出演。決勝戦を前に鋭いやり取りで会場を盛り上げた。今年は過去最多となる3449組がエントリー 。18代目キングの座を懸けてファイナリスト10組が熱戦を繰り広げる。浜田は冒頭の審査員紹介の際に「紹介したくない。（生放送だから）早くしろって言われてるけど…」とつかみの“ジャブ”。「シソンヌ」じろう、「か