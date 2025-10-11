「ファン感謝３Ｄａｙｓボートレースバトルトーナメント」（１１日、三国）長嶋万記（４４）＝静岡・９１期・Ａ１＝から満面の笑みがこぼれた。初日１１Ｒはエンジンメンバーが良かったが、インから人気に応えてきっちり逃走。安どの表情を浮かべながら引き上げてきた。「このメンバーだけど、１周１マークはうまく先に回れた。足合わせをした菊地さんには“自信を持って行け”と言われたので」とニッコリ。「直線、押