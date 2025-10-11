ソフトボールの全国大会で１７年ぶりに優勝した新島学園中学校ソフトボール部が群馬テレビを訪れ、大会結果を報告しました。 群馬テレビを訪れたのは、新島学園中学校の小栗仁志校長をはじめ、ソフトボール部のメンバーなど２２人です。新島学園中はことし８月、大分県で行われた全国中学校ソフトボール大会で前年度の優勝チームなど４チームを撃破し、１７年ぶり２回目の全国制覇を成