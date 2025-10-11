群馬県太田市の企業などが新商品やサービスをＰＲする「ビジネスプレス発表会」が、太田商工会議所で開かれました。 これは、会員企業の魅力をＰＲし、販路拡大につなげようと太田商工会議所が開いたものです。この日は、市内のパイプ加工やデイサービスなどの４つの事業者が、新商品やサービスを金融機関や報道関係者に紹介しました。 太陽光パネルの設置などを手掛ける、フォレストコーポレーシ