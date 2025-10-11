警察や消防など、危険な業務に従事した人を称える「危険業務従事者叙勲」の受章者が発表され、群馬県内では４７人が受章しました。 政府は、第４５回危険業務従事者叙勲の受章者を発表しました。県内の受章者は、瑞宝双光章２８人、瑞宝単光章１９人のあわせて４７人です。職種別では、警察官が２６人、消防職員が１１人、自衛官が１０人です。本籍地が群馬県で県外在住の受章者は４人で、その他の県関係者の受章は１人でした。