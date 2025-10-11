行政手続きや遺言・相続などについて行政書士が答える無料相談会が群馬県高崎市で開かれました。 この無料相談会は今月の「行政書士制度広報月間」に合わせて、群馬県行政書士会が実施したものです。 １１日はイオンモール高崎内に県行政書士会の高崎支部が相談所を設け、１０人が対応しました。訪れた人は案内されたブースで、専門的なアドバイスを受けていました。１１日は特に相続に関する相談が多かったというこ